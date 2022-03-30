Рахмонов обратился к топовому китайцу из UFC: «Собери яйца в кулак»

Незначащий поражений боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов (15-0) на своей странице в Instagram очень жестко обратился к китайцу Ли Цзинляну и бросил вызов Нилу Магни:

«Салам алейкум, сейчас у меня на прицеле есть пару бойцов, один уже отказывается драться со мной, а второй утверждает что готов подраться с любым. Ли Цзинлян собери яйца в кулак и прими бой! Нил Мэгни ты говорил, что готов подраться с любым, давай сделаем это, если у Ли всё-таки не хватит мужества». Ли на данный момент занимает 13 место в рейтинге полусреднего веса, а Шавкат расположился на 15 строчке.

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