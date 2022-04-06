Чемпионат Казахстана по хоккею. Плей-офф. 1/2 финала, 5-й матч. «Арлан» сыграет с «Бейбарысом», «Номад» против «Сарыарки»

Сегодня пройдет очередной игровой день плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею.
Таблица здесь, статистика здесь.
Чемпионат Казахстана
1/2 финала
«Номад» (1) – «Сарыарка» (3) – 19:00
«Бейбарыс» (2) – «Арлан» (2) – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.
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