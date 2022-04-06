Чемпионат Казахстана по хоккею. Плей-офф. 1/2 финала, 5-й матч. «Арлан» сыграет с «Бейбарысом», «Номад» против «Сарыарки»

Сегодня пройдет очередной игровой день плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею.

Таблица здесь, статистика здесь.

Чемпионат Казахстана

1/2 финала

«Номад» (1) – «Сарыарка» (3) – 19:00

«Бейбарыс» (2) – «Арлан» (2) – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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