Чемпионат Казахстана по хоккею. Плей-офф. 1/2 финала, 3-й матч. «Номад» сыграет с «Сарыаркой», «Бейбарыс» против «Арлана»

Теги результаты Сарыарка чемпионат Казахстана Арлан Бейбарыс Номад Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Сегодня пройдет очередной игровой день плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею. 

Таблица здесь, статистика здесь.

Чемпионат Казахстана

1/2 финала

«Номад» (1) – «Сарыарка» (1) – 17:00

«Бейбарыс» (1) – «Арлан» (1) – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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