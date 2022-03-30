Чемпионат Казахстана по хоккею. «Арлан» – «Бейбарыс», «Сарыарка» – «Номад»

Проходят полуфинальные серии чемпионата Казахстана по хоккею.
«Арлан» – «Бейбарыс» – 19:00
«Сарыарка» – «Номад» – 19:00
Время указано по Нур-Султану.
У «Актобе» – лучшая форма сезона, «Каспий» снова в лидерах, а «Атырау» и «Аксу» поделили третью строчку
У вратарей сборной новый тренер: гонял у Бердыева в «Рубине», стал легендой в «Тоболе», но за Казахстан так и не сыграл
«Все понимают, что у нас не те результаты, которые ждут». Аслан Дарабаев о переходе в «Астану», футболе Благоевича и неудачном старте
Комментарии