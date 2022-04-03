Чемпионат Казахстана по хоккею. Плей-офф. 1/2 финала, 4-й матч. «Номад» сыграет с «Сарыаркой», «Бейбарыс» против «Арлана»

Сегодня пройдет очередной игровой день плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею.

Таблица здесь, статистика здесь.

Чемпионат Казахстана

1/2 финала

«Номад» (1) – «Сарыарка» (2) – 17:00

«Бейбарыс» (2) – «Арлан» (1) – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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