Чемпионат Казахстана по хоккею. «Арлан» – «Бейбарыс», «Сарыарка» – «Номад»

Теги Сарыарка чемпионат Казахстана Арлан Бейбарыс Номад Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

В чемпионате Казахстана по хоккею проходят полуфинальные серии.

«Арлан» – «Бейбарыс» (19:00);

«Сарыарка» – «Номад» (19:00);

Время указано по Нур-Султану.

У «Актобе» – лучшая форма сезона, «Каспий» снова в лидерах, а «Атырау» и «Аксу» поделили третью строчку

У вратарей сборной новый тренер: гонял у Бердыева в «Рубине», стал легендой в «Тоболе», но за Казахстан так и не сыграл

«Все понимают, что у нас не те результаты, которые ждут». Аслан Дарабаев о переходе в «Астану», футболе Благоевича и неудачном старте

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные