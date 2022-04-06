Карпович покинет пост в сборной Казахстана по футболу (KazFootball.kz)

Казахстанский тренер Андрей Карпович не будет работать с Национальной сборной Казахстана, сообщает KazFootball.kz.

По информации издания, Андрей Карпович встретился с президентом Казахстанской федерации футбола Адилетом Барменкуловым, после чего стало известно об окончании работы со сборной.

Специалист сконцентрируется на работе в «Кызыл-Жаре», а в сборной Казахстана появится новый главный тренер.

Под руководством Карповича сборная провела два матча против Молдовы (2:1, 0:1) и благодаря победе в серии пенальти казахстанцы сохранили прописку в Лиге С Лиги наций.

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