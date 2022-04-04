Главный тренер «Кызыл-Жара» Карпович: «Не в нашем положении сейчас рассчитывать на красивый футбол»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Андрей Карпович прокомментировал матч второго тура КПЛ против «Аксу» (2:1).

– Думаю, что, как и предполагалось – сложная игра. Не в нашем положении сейчас рассчитывать на красивый футбол. Нам нужны были очки и я очень рад, что мы их набрали в таком сложном матче с непростым соперником.

Хотели бы посвятить победу нашим болельщикам, которые много ждали и выстрадали. Для нас это маленький шаг вперёд, так как предстоит очень много работы. Необходимо улучшать качество и содержание игры. Когда это всё улучшится – результат будет лучше.

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