Замзагуль Файзолланова проведет бой с экс-бойцом UFC в американской лиге

Американская Лига PFL объявила состав пар на турнир, который состоится 5 мая.

В данном ивенте примет участие казахстанка Замзагуль «Бопай» Файзолланова, которая подерётся с бразильянкой Ларисой Пачеко.

Представительница Бразилии имеет на своём счету 2 боя в UFC.

Казахстан был в шаге от падения в дивизион «карликов»: уступили Молдове в основное время, но спаслись благодаря серии пенальти

Как дела в казахстанском баскетболе? «Астана» с новым тренером цепляется за плей-офф Единой лиги ВТБ без Хики, а сборная Казахстана мчится на ЧМ

История бывшего аналитика сборной Казахстана: мечтал попасть в футбол, работал на региональном ТВ, а затем нашел слабые места у Франции и Украины