Евгений Егембердиев вызвал на бой Емельяненко

Казахстанский боец АСА Евгений Егембердиев на своей странице в Instagram бросил вызов известному российскому бойцу Александру Емельяненко:

«Для возвращения с удовольствием отправил бы дядю Сашу на пенсию».

Свой последний бой Егембердиев провел в июле 2021 года, проиграв в титульном противостоянии Муслиму Магомедову.

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