50 млн тенге потратят к 50-летию катка «Медеу».

На эти деньги на катке установят пятиметровые «солнечные часы» и художественно распишут 4000 квадратных метров территории катка. За это Дирекция спортивных сооружений Алматы (принадлежит городскому управлению спорта) заплатит 50 млн тенге из бюджета.

Договор уже подписан, но реального конкурса не было. По какому принципу выбирали подрядчика – неясно, закупка прошла «из одного источника».

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