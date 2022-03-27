На выплаты участникам Олимпийских игр в Пекине выделят 60 млн тенге. На Олимпиаде в Пекине Казахстан не выиграл ни одной медали

Из резерва правительства выделят 60 млн. тенге на выплаты казахстанским спортсменам, «достигшим высоких результатов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине». Об этом говорится в проекте постановления правительства.

«Выделить министерству культуры и спорта из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2022 год на неотложные затраты, денежные средства в размере сумме 60 380 400 тенге для осуществления единовременных выплат спортсменам, достигшим высоких результатов на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года в городе Пекин (Китай), и их тренерам», — говорится в тексте проекта постановления, размещенного на сайте Открытые НПА.

На прошедшей в Пекине Олимпиаде Казахстан не выиграл ни одной медали. Согласно постановлению «Об утверждении размеров денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта)», выплаты полагаются спортсменам, занявшим с первого по шестое места, и их тренерам.

Таким образом, денежные выплаты полагаются Абзалу Ажгалиеву, занявшему четвертое место на соревнованиях по шорт-треку среди мужчин, членам сборной Казахстана по шорт-треку, занявшей пятое место в смешанной эстафете (состав: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова и Яна Хан), а также их тренерам.

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