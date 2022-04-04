Женскую сумку Hermes экс-вице-минкультуры и спорта РК Мусайбекова, купленную за 4 млн тенге, выставили на аукцион

Женскую сумку Hermes экс-вице-министра культуры и спорта РК Сакена Мусайбекова, купленную за 4 млн тенге, выставили на аукцион по оценочной стоимости 8,5 млн тенге.

Напомним, Сакена Мусайбекова задержали в феврале 2021 года. Сотрудники Антикоррупционной службы остановили его в аэропорту, откуда вице-министр культуры собирался вылететь в Дубай.

У него конфисковали не только женскую сумку, которую он, скорее всего, собирался подарить кому-то, но и деньги в размере пяти тысяч долларов, которые были при нем во время задержания.

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