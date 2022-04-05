Диалло, Сахалбаев, де Оливейра в заявке «Кайсара» на сезон-2022

Теги Кайсар Максат Байжанов Никита Калмыков Руслан Сахалбаев Елжас Алтынбеков Кирилл Сидоренко 1995 Д2 Казахстан Сергей Бондаренко 1994 Дидар Жалмукан Артем Дылевский Демият Сламбеков Елжас Сарбай Нурымжан Салайдин Бекзат Курманбекулы Оркен Махан Адильбек Жумаханов Магжан Бауржан Абылайхан Толегенов Аян Кулмаганбетов Sports.ru - Казахстан Елисей Горшунов Адама Мамаду Диалло Спорт Казахстана

ПФЛК опубликовал заявку «Кайсара» на сезон-2022 в Первой лиге.

Заявка «Кайсара» на сезон 2022*

Вратари: Нурымжан Салайдин, Нурмат Сарсенов, Никита Калмыков;

Защитники: Елжас Сарбай, Абылайхан Толегенов, Адильбек Жумаханов, Жоао Педро де Оливейра (Бразилия), Константин Горизанов, Артем Дылевский (Беларусь), Сергей Бондаренко (Беларусь);

Полузащитники: Магжан Бауыржан, Максат Байжанов, Бекзат Курманбекулы, Аян Кульмаганбетов, Ислам Абилькасов, Руслан Сахалбаев, Амаль Сеитов, Демият Сламбеков, Елисей Горшунов;

Нападающие: Оркен Махан, Елжас Алтынбеков, Нурбол Ануарбеков, Кирилл Сидоренко (Беларусь), Дидар Жалмукан, Мамаду Диалло (Гвинея).

*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.

Казахстан был в шаге от падения в дивизион «карликов»: уступили Молдове в основное время, но спаслись благодаря серии пенальти

Как дела в казахстанском баскетболе? «Астана» с новым тренером цепляется за плей-офф Единой лиги ВТБ без Хики, а сборная Казахстана мчится на ЧМ

История бывшего аналитика сборной Казахстана: мечтал попасть в футбол, работал на региональном ТВ, а затем нашел слабые места у Франции и Украины

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные