Диалло, Сахалбаев, де Оливейра в заявке «Кайсара» на сезон-2022

ПФЛК опубликовал заявку «Кайсара» на сезон-2022 в Первой лиге.

Заявка «Кайсара» на сезон 2022*

Вратари: Нурымжан Салайдин, Нурмат Сарсенов, Никита Калмыков;

Защитники: Елжас Сарбай, Абылайхан Толегенов, Адильбек Жумаханов, Жоао Педро де Оливейра (Бразилия), Константин Горизанов, Артем Дылевский (Беларусь), Сергей Бондаренко (Беларусь);

Полузащитники: Магжан Бауыржан, Максат Байжанов, Бекзат Курманбекулы, Аян Кульмаганбетов, Ислам Абилькасов, Руслан Сахалбаев, Амаль Сеитов, Демият Сламбеков, Елисей Горшунов;

Нападающие: Оркен Махан, Елжас Алтынбеков, Нурбол Ануарбеков, Кирилл Сидоренко (Беларусь), Дидар Жалмукан, Мамаду Диалло (Гвинея).

*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.

Казахстан был в шаге от падения в дивизион «карликов»: уступили Молдове в основное время, но спаслись благодаря серии пенальти

Как дела в казахстанском баскетболе? «Астана» с новым тренером цепляется за плей-офф Единой лиги ВТБ без Хики, а сборная Казахстана мчится на ЧМ

История бывшего аналитика сборной Казахстана: мечтал попасть в футбол, работал на региональном ТВ, а затем нашел слабые места у Франции и Украины