«Кайсар» подписал Кирилла Сидоренко

Белорусский нападающий Кирилл Сидоренко стал игроком «Кайсара».

В январе 26-летний форвард, ранее игравший за «Днепр-Могилев», перешел в «Кызыл-Жар», однако покинул команду, появившись на поле лишь единожды.

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