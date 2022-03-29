«Кайсар» подписал Амаля Сеитова

Полузащитник Амаль Сеитов подписал контракт с «Кайсаром».

21-летний игрок провел прошлый сезон в «Кыране», где сыграл в 8 играх.

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