«Кайсар» подписал Амаля Сеитова

Полузащитник Амаль Сеитов подписал контракт с «Кайсаром».
21-летний игрок провел прошлый сезон в «Кыране», где сыграл в 8 играх.
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