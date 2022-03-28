Сламбеков подписал контракт с «Кайсаром»

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Кызылординский «Кайсар» пополнился полузащитником Демиятом Сламбековым.

25-летний футболист является воспитанником академии «Кайрат». За свою футбольную карьеру он защищал честь нескольких клубов. В частности, «Байтерек», «Окжетпес», «Жетысу», литовские «Стумбрас», «Хеглман», «Актобе» и «Аксу».

В прошлом году Демият вместе с «Аксу» выиграл Первую лигу.

 
 
 
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