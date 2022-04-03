Кака Берику Уали: «Хэй Баке! Мои поздравления и приветствия!»

Обладатель «Золотого мяча» 2007 года, экс-игрок «Милана» и мадридского «Реала» Кака поздравил Берика Уали с назначением.

«Хэй Баке! Я Рикарду Кака! Мои поздравления и приветствия! Надеюсь, что у тебя все хорошо. Да благословит тебя Всевышний! Всего наилучшего!» – сказал он в видео, которое Уали опубликовал в своём Instagram.

Сам Берик Уали отметил, что видеоролик получил через знакомых.

Пять дней назад Берик Уали возглавил агентство «Хабар».

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