Врачи прописали Суюмбаеву временный отдых от тренировок. Защитник госпитализировали после столкновения в матче с Молдовой

Защитник «Аксу» и сборной Казахстана Гафуржан Суюмбаев временно выбыл из строя.

Во время матча с Молдовой в Лиге наций (0:1, 5:4 пен.) игрок столкнулся с соперником, после чего испытывал признаки головокружения, в перерыве был заменен и госпитализирован.

Сообщается, что здоровью игрока ничего не угрожает. Врачи предписали игроку отдых и временное воздержание от тренировок.

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