Экс-менеджер «Спартака» Кузьмичев: «Как перестроится селекция в РПЛ? Думаю, что станут внимательней смотреть на Беларусь, Армению, Казахстан»

Бывший менеджер Владимир Кузьмичев оценил возможность смены вектора селекции в РПЛ.

– Как перестроится селекция? Надо исходить из сегодняшних реалий, думаю, что станут внимательней смотреть на Беларусь, Армению, Казахстан. Но проблема в том, что там довольно невысокий уровень футболистов. Думаю, будет поиск баланса между приглашением лучших из этих чемпионатов и попыткой подтягивать своих молодых.

Конечно, мы просядем в уровне на какое-то время, но это не страшно. Если держаться за голову и говорить, что все пропало, то да, все пропало. Но если принять эту ситуацию и искать выход, то все решаемо. Подготовка своих игроков – это отличное решение. Теперь пора реально этим заняться. У нас очень много талантливых детей.

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