Артем Дзюба переходит в казахстанский «Тобол». Клуб опроверг информацию

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По информации казахстанского сайта Vesti.kz нападающий «Зенита» Артем Дзюба переходит в костанайский «Тобол» в качестве свободного агента. Костанайский клуб решился на такой трансфер в преддверии старта в Лиге чемпионов (квалификация).

В этом сезоне российский нападающий сыграл 21 матча и забил 10 голов за санкт-петербургский клуб.

Вскоре, казахстанская команда опровергла информацию о переходе игрока.

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