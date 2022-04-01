Артем Дзюба переходит в казахстанский «Тобол». Клуб опроверг информацию

По информации казахстанского сайта Vesti.kz нападающий «Зенита» Артем Дзюба переходит в костанайский «Тобол» в качестве свободного агента. Костанайский клуб решился на такой трансфер в преддверии старта в Лиге чемпионов (квалификация).

В этом сезоне российский нападающий сыграл 21 матча и забил 10 голов за санкт-петербургский клуб.

Вскоре, казахстанская команда опровергла информацию о переходе игрока.

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