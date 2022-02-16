Дамир Исмагулов обратился к UFC

Казахстанско-российский боец UFC Дамир Исмагулов обратился к лиге

«Просто дайте мне один хороший бой», – написал Дамир на своей странице в Instagram.

Сейчас Исмагулов находится в Тайланде, где проводит тренировочный лагерь вместе с Петром Яном, Хамзатом Чимаевым и другими.

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