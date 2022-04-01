Бой Тайсултанов – Мутаев на Naiza 40

Лига Naiza на 38 номерном турнире в Алматы анонсировала бой за титул в среднем весе между Имраном Тайсултановым (6-0) и Магомедом Мутаевым (14-3).

Бой пройдет на турнире Naiza 40, ориентировочно после месяца Рамаддан в мае.

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