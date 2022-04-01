Санжар Адилов анонсировал свой бой

Казахстанский боец Санжар Адилов (7-1-1) проведет свой следующий бой в лиге Naiza.

Его соперником станет бразилец Флавио Сантос (10-5). Свои последние бои Санжар провел в лиге EFC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов.

Сейчас казахстанец идет на серии из 3 побед (2-0 в EFC, 1-0 в Naiza).

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