Магомед Кабардиев о бое с экс-бойцом UFC: «Это меня заряжает вдвойне»

Непобежденный Магомед Кабардиев на Naiza 38 проведет бой с опытнейшим экс-бойцом UFC Валмаром Лазаро.

О бое с бразильцем рассказал Магомед: «Он бывший боец UFC, у него была хорошая оппозиция, но это меня вдвойне заряжает. Завтра все увидите, я подошел в отличной форме и готов выйти и показать все, на что я способен. У меня нет ненависти, только уважение, он боец, он тренируется, я знаю через что приходится проходить спортсменам ради боев. Поэтому у меня к любому спортсмену уважение. В октагоне другое дело, а за пределами октагона только уважение»

Также Кабардиев ответил на вопрос о поединке с одноклубником Ильдаром Кудайбергеновым, который является чемпионом лиги в легком весе: «Боя не будет. Это окончательная точка в этом вопросе»

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