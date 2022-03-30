Тренер сборной Молдовы: «Сборная Казахстана выглядела намного лучше, чем в Кишиневе»

Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко ответил на вопросы после поражения Казахстану (1:0, 4:5 пен.) в ответном стыковом матче Лиги наций.

– Насколько обидно и сложно проиграть в серии пенальти?

– Конечно, это обидно. Мы разочарованы. Мы приехали сюда и знали, что нужно будет забивать гол. Мы его забили. Но не смогли увеличить наше преимущество. Дошли до серии пенальти, где лотерея отвернулась от нас.

– Буквально вчера вы сказали, что в домашней игре было невезение. Сегодня тоже можно сказать, что удача отвернулась от вас?

– Сегодня была довольно такая равная борьба. Сборная Казахстана выглядела намного лучше, чем в Кишиневе. Больше проблем нам создали сегодня. Пенальти действительно рассудил, кто пройдет дальше.

– Кого могли бы выделить в составе сборной Казахстана?

– У Казахстана очень хорошая середина поля. Мне нравятся такие игроки, как Куат и Тагыберген. Очень хорошие футболисты. В принципе, они и контролируют игру.

– Готовились ли к серии пенальти?

– Если честно, сегодня перед выездом из гостиницы я примерно начал думать, кто будет бить пенальти.

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