Асхат Тагыберген: «Может игра была не такой красивой, но мы играли на результат. Самое главное – мы победили»

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген прокомментировал победу над Молдовой (0:1, 5:4 пен.) в стыковом противостоянии Лиги наций.

– Игроки, исполнявшие пенальти, были определены заранее или это решалось перед серией?

– Во-первых, поздравляю Казахстан, казахстанских болельщиков с победой. По пенальти: кто будет бить, а кто – нет, решили только до серии, так как это лотерея.

– Сложно ли было призвать болельщиков успокоиться?

– С нашими любимыми болельщиками это было несложно. Мы обратились к ним, попросили сохранять спокойствие, и они дальше поддерживали команду.

– Ваше мнение по итогам двух игр.

– Обе игры были нервными. Может игра была не такой красивой, но мы играли на результат в этом матче. Самое главное – мы победили.

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