Экс-аналитик сборной Казахстана о матче с Молдовой: «Вряд ли команды будут играть в атакующий футбол»

Экс-аналитик сборной Казахстана Владимир Фрайнд поделился мнением о противостоянии с Молдовой в стыковых матчах Лиги наций УЕФА.

– Анализируя работу Карповича в «Кызыл-Жаре»: есть ряд определенных особенностей у него в тактических перестроениях. Бывают и большие разрывы, и проблемы с завершением атак. Думаю, что работа Карповича в сборной не сильно будет отличаться от работы в клубе. Мы увидим примерно то же: это 3-4-3 в атаке, 5-4-1 при обороне. Это забросы на центрального нападающего со скидками. Думаю, команды будут зеркально играть. Тактики будут зеркальные абсолютно, и здесь нужно понимать, кто быстрее сможет адаптироваться к такому футболу. Игры легкой точно не будет.

Нужно понимать, что сборная Казахстана никогда в своей истории не играла в двухматчевом противостоянии на вылет – здесь психологический аспект. Сейчас в этом противостоянии двухматчевом, уровень ответственности еще больше. Именно от того, как справится психологически та или иная сборная, мне кажется, будет все зависеть.

Знаю, что сборная Молдовы очень сильно готовится против сборной Казахстана. Они очень детально разбирают матчи нашей сборной. Тот матч, который мы играли в Турции, мы старались ничего там не показать. Они, я думаю, тоже смотрели этот матч и другие, и знают, чего ждать от каждого игрока. Тут вопрос в том, что поставит каждый из тренеров тактически.

Понятно, что уровень наших футболистов немного выше, чем уровень игроков Молдовы. Но надо понимать, что в таких матчах не все решает индивидуальное мастерство, хотя где-то за счет чего-то, может быть, кто-то стрельнет. Вряд ли команды будут играть в атакующий футбол, скорее это будут две закрытые команды, которые будут пытаться на каких-то моментах «поймать» друг друга.

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