Состав сборной Казахстана на домашний матч с Молдовой

Журналист Айдын Кожахмет опубликовал стартовый состав сборной Казахстана на ответный стыковой матч с Молдовой в Лиге наций.

Вратарь: Игорь Шацкий;

Защитники: Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип, Александр Марочкин, Сергей Малый, Марат Быстров;

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Исламбек Куат;

Нападающие: Бахтиер Зайнутдинов, Владислав Васильев, Абат Аимбетов.

Старт матча в 20:00 по Нур-Султану.

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