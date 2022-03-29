Стыковой матч Лиги наций УЕФА. Казахстан принимает Молдову

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Сборная Казахстана по футболу дома сыграет с Молдовой в ответном стыковом матче Лиги наций УЕФА.

Старт в 20:00 по Нур-Султану, посмотреть можно будет на Qazsport.

Первая игра за сохранение прописки в лиге C завершилась минимальной победой казахстанцев (2:1).

Казахстан Казахстан – Молдова Молдова
Дата проведения
29 марта, 17.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика

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