Олжас Абраев назначен генсеком КФФ

Состоялось заседание исполкома КФФ. В повестку дня заседания включены вопросы об утверждении положений, регламентов и календарей футбольных мероприятий на текущий 2022 год.

Одним из рассмотренных вопросов и принятых решений Исполнительным комитетом стало назначение генеральным секретарем Олжаса Абраева.

Выбор кандидата на место генерального секретаря был определен в соответствии с критериями оценки профессиональных навыков и компетенций, таких как управление командой, стратегическое видение и мышление, лидерские качества, индивидуальная эффективность, опыт работы с международными организациями.

Олжас Абраев с 2018 года возглавляет Ассоциацию «Профессиональной футбольной лиги Казахстана». За свою многолетнюю профессиональную карьеру занимал различные должности в системе казахстанского футбола.

С 2018 по 2022 года пост занимал Азамат Айтхожин (до этого возглавлявший также ПФЛК).

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