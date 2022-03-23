«Кайсар» подписал воспитанника «Иртыша» Калмыкова

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Кызылординский «Кайсар» подписал контракт с 32-летним казахстанским вратарем Никитой Калмыковым.

Никита – воспитанник павлодарского «Иртыша». Большую часть своей карьеры Калмыков провел в павлодарском клубе, вместе с ними он выступал в ЛЕ. Также, Никита играл один сезон в «Кызыл-Жаре».

В прошлом сезоне выступал за победителя Первой лиги – «Аксу».

 
 
 
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