«Кайсар» подписал воспитанника «Иртыша» Калмыкова

Кызылординский «Кайсар» подписал контракт с 32-летним казахстанским вратарем Никитой Калмыковым.

Никита – воспитанник павлодарского «Иртыша». Большую часть своей карьеры Калмыков провел в павлодарском клубе, вместе с ними он выступал в ЛЕ. Также, Никита играл один сезон в «Кызыл-Жаре».

В прошлом сезоне выступал за победителя Первой лиги – «Аксу».

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