Жакупов и Мищенко подписали контракт с «Жетысу».

Тимур Жакупов и Михаил Мищенко подписали контракт с «Жетысу».

Тимур родился в Караганде, но карьеру начинал в костанайском «Тоболе». В своей карьере защищал цвета таких клубов, как «Тобол», «Шахтер-Булат» и «Окжетпес». Последним клубом был «Аксу».

Михаил воспитанник ДЮСШ «Ижевск» Ижевск Россия. Имеет опыт выступлений в клубах Премьер-лиги и ФНЛ России. Начинал карьеру в родном Ижевске, далее выступал за клубы «Рубин», «Терек», «Алания», «Сахалин», «Тосно», «Луч-Энергия» и «Тараз». Последним его клубом был кызылординский «Кайсар».

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