De Telegraaf: «Хераклес» не захотел получать денег за Влута, дискредитировавшего себя хавбека, который будет играть в футбол за «Астану»

Голландское издание De Telegraaf пишет, что «Хераклес» не захотел получать денег за Рая Влута, дискредитировавшего себя хавбека, который будет играть в футбол за «Астану» в Казахстане. В прошлом году Влут попал в серьезную автомобильную аварию.

У 26-летнего футболиста имелся действующий контракт с «Хераклесом», но в январе клуб объявил, что отстраняет его после того, как выяснилось, что его участие в аварии оказалось более серьезным, чем сам игрок заявлял ранее.

Автомобиль, в котором ехали футболист и его друг, столкнулся с машиной, в которой ехали мужчина, женщина и двое детей. 4-летний мальчик получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Первоначально Влут и его знакомый говорили, что никто из них не находился за рулем автомобиля. Сейчас выяснились новые подробности, в результате чего «Хераклес» отстранил футболиста.

Как стало известно, оба мужчины находились под воздействием алкоголя. Тест Влута показал наличие 1,18 промилле в крови. Это более чем в два раза превышает допустимый предел.

Показания бортового компьютера автомобиля футболиста свидетельствуют, что скорость движения составляла 203 километра в час. При этом сам полузащитник утверждал, что не ехал быстрее разрешенной максимальной скорости 130 км/час и выпил не более двух алкогольных напитков.

Отмечается еще, что в «Хераклесе» удивились тому, что о переходе Влута в «Астану» было объявлено еще в пятницу, поскольку на тот момент этот трансфер еще не был совершен.

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