Аслан Дарабаев: «Астана», однозначно, борется за чемпионство»

Полузащитник «Астаны» Аслан Дарабаев рассказал о результатах клуба и о фаворитах КПЛ.

- У «Астаны» в первых трех турах много ударов и голевых моментов, но всего один забитый мяч и два поражения. Что не так?

– Это футбол. В нем очень много нюансов, которые влияют на итоговый результат. От «Астаны» все ждут только наилучшего результата, поэтому, что бы я сейчас не сказал – это выглядело бы как оправдание. Всему свое время. У нас много хороших исполнителей впереди, так что все будет нормально (улыбается). У нас есть цель и задачи – мы знаем, как всего достичь.

- После двух стартовых поражений был разговор внутри команды?

– Разговор был, но его детали я раскрывать не буду, пусть он останется внутри клуба. Состоялся командный разговор и у него был определенный контекст. Все понимают, что у нас не те результаты, которые все от нас ждут.

- Кто, по-вашему, главный фаворит сезона?

– Не смогу вам точно сказать, потому что пока не видел полных игр ни одной команд из-за плотного графика. Старт чемпионата всегда непредсказуемый. На сборах ты можешь всех выиграть, потом проиграть стартовые матчи, потом собраться и закончить сезон на высоком месте. Я думаю, что фавориты все те же – «Астана», «Кайрат», «Тобол» и «Актобе».

- «Актобе» многие называют, как открытием сезона, так и возможным разочарованием. Вы уже успели сыграть с ними. Что скажете?

– Если они сохранят тот заряд энергии, который они продемонстрировали в игре против нас, то будут бороться за самые высокие места.

- Вы боритесь за чемпионство?

– «Астана», однозначно, борется за чемпионство.

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