Полузащитник «Астаны» Дарабаев о стиле Благоевича: «Идея и принципы игры в атаке и позициях при обороне очень похожи на «Ман Сити»

Полузащитник «Астаны» Аслан Дарабаев рассказал о приходе в клуб и о стиле Благоевича.

– «Астана» интересовалась мной еще в середине прошлого сезона, даже был интерес ко мне в начале позапрошлого. Но все было поверхностно, конкретных разговоров не было. Конкретное предложение я получил после проведенного сезона в «Каспии». Может свою роль сыграло то, что Благоевич стал новым тренером «Астаны» – точно не могу сказать.

- Предложение «Астаны» было в приоритете или были еще варианты?

– Предложение «Астаны» было в приоритете. Также «Каспий» предлагал мне продлить контракт.

- СМИ часто пишут, что вы один из системообразующих игроков футбола, который ставит Благоевич. Можете рассказать, в чем особенности его стиля?

– Мне импонирует тот футбол, который «проповедует» Благоевич. Он ставит тотальный контроль мяча, мгновенный прессинг после потери. Мы стараемся играть очень компактно во всех фазах игры, очень динамичный и подвижный футбол, который требует быстрых реакций и хорошей физической формы. Насколько я подхожу под такой футбол – это решает тренер. Перед стартом сезона Срджан позвонил мне и сказал, что очень хотел бы видеть меня в «Астане».

У Срджана очень интересные тренировки. Сама идея и принципы игры в атаке и позициях при обороне очень похожи на «Манчестер Сити». Крайние защитники смещаются в опорную зону и создают численное преимущество. Мы заранее должны знать, что мы делаем с мячом, когда он доходит до игрока.

- Команда быстро приняла принципы игры Благоевича?

– Если говорить о команде в целом, то ребята достаточно быстро схватили принципы игры. Перед началом сезона было заметно, что мы сильно прибавили в тактическом плане. Бывает, что на тренировках кто-то не сразу понимает или не может влиться в ритм, но я к этому спокойно отношусь, потому что я сам в «Каспии» три-четыре месяца вникал и усваивал футбол Благоевича. Повторюсь, что требуются хорошая физическая подготовка для спринтов при возвращении в оборону. То, как мы выглядим сейчас, это только начало – дальше будет только лучше.

- Есть мнение, что вы уже возрастной игрок, а значит, не сможете держать нужный уровень на протяжении всего сезона. Что бы вы ответили таким критикам?

– Пусть почаще смотрят мою игру. СМИ пусть почаще пишут обо мне, пиарят меня – я буду только рад.

Волевой дебют Карповича. Казахстан провел невзрачный первый тайм, но привез из Молдовы победу

«Назовите причины, чтобы считать Казахстан фаворитом в матче с Молдовой». Ассистент Березуцкого Григорий Бабаян о плей-офф Лиги наций, работе в ЦСКА и новом президенте КФФ

Трагичная история супертяжа Александра Мирошниченко: побеждал Леннокса Льюиса и взял бронзу Олимпиады в Сеуле, а в 2003-м погиб в подъезде родного дома в Костанае