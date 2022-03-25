«Астана» представила экс-игрока ПСВ Влута

«Астана» подписала контракт с нидерландским форвардом Раем Влутом.

Последним клубом 26-летнего игрока был нидерландский «Хераклес».

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года Влут стал участником ДТП, повлекшего гибель 4-летнего мальчика.

Экспертиза обнаружила в крови футболиста двукратное превышение допустимого уровня алкоголя.

Статистика игрока здесь.

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