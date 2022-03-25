«Астана» представила экс-игрока ПСВ Влута

«Астана» подписала контракт с нидерландским форвардом Раем Влутом.
Последним клубом 26-летнего игрока был нидерландский «Хераклес».
Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года Влут стал участником ДТП, повлекшего гибель 4-летнего мальчика.
Экспертиза обнаружила в крови футболиста двукратное превышение допустимого уровня алкоголя.
Статистика игрока здесь.
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