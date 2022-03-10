Иск бронзового призера ОИ-2016 Уланова к Минкультуры и спорта РК удовлетворен

Бронзовый призер Олимпиады в Рио тяжелоатлет Денис Уланов добился в суде перерасчета призовых выплат. Об этом сообщается на официальном сайте Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана.

Напомним, Денис Уланов Олимпийских играх в 2016 году занял четвертое место. Однако в 2018 году результат пересмотрели, и Международный олимпийский комитет присвоил казахстанцу третье место.

Спортсмен 23 августа 2021 года обратился в Федерацию тяжелой атлетики за получением выплаты в размерах, предусмотренных для бронзовых призеров Игр. Но в ноябре 2021 года Министерство юстиции заявило об отсутствии законных оснований для пересмотра размера выплат, поскольку нормы закона не распространяются на правоотношения, возникшие до его принятия.

В декабре 2021 года Комитет по делам спорта и культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан направил ответ Денису Уланову об отсутствии оснований для пересмотра выплат.

В дальнейшем Денис Уланов обратился с иском к Министерству культуры и спорта о пересмотре размеров выплат.

Суд постановил, что статьей 45 Закона «О физической культуре и спорте» предусмотрено, что при присуждении более высокого спортивного результата Международного олимпийского комитета, производится пересмотр размеров выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований. Действует эта норма с 13 декабря 2019 года.

Решением специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана от 10 марта 2022 года иск удовлетворен, отказ в пересмотре размера выплат признан незаконным. Суд на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан возложил обязанность пересмотреть размер выплат.

Решение не вступило в законную силу.

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