Казахстанцы завершили выступление на Паралимпиаде-2022 в Пекине с одной бронзовой медалью.

Ее в биатлоне принес Александр Герлиц. Также у него еще три пятых места (одно в биатлоне и два в лыжных гонках). Всего казахстанец принял участие в пяти стартах – в первой своей гонке в биатлонном спринте Александр стал восьмым.

За Паралимпиаду-2022 32-летний Герлиц получит $105 000 призовых из госбюджета – 55 миллионов по нынешнему курсу.

Также в Пекине выступили еще четыре казахстанских параспортсмена – в лыжах и биатлоне.

Ербол Хамитов (три гонки) лучший свой результат показал в лыжной гонке на длинную дистанцию, где стал седьмым. У Сергея Усольцева (две гонки) лучшим стало 22 место на средней дистанции, у Юрия Березина (три гонки) – 24 место на длинной дистанции, Денис Петренко (три гонки) – 25 место на длинной дистанции.

В медальном зачете Казахстан пока делит 17 место вместе с Австралией и Швейцарией.

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