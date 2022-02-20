Казахстан остался без медалей на зимних ОИ-2022. Последний раз такое случалось в ОИ-2006

Сборная Казахстана осталась без медалей на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Из всех 34-х выступивших спортсменов ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров и не смог попасть в число призеров.

Таким образом, Казахстан повторил свой антирекорд на Зимних Олимпиадах: также отечественные спортсмены не выигрывали медалей на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити и на Олимпиаде-2006 в Турине. Свой лучший результат сборная Казахстана показала в 1994 году в Лиллехаммере — три медали: одна золотая и две серебряные.

Работа клубов на сборах – как привет из прошлого: трансляции на уровне 90-х, «секретные» игроки и почти никаких комментариев

Этническая казашка Акнар Ардак выступает на Олимпиаде за Китай: спортсменка не выиграла медалей, но покорила зрителей красотой

Белорус Павловский: продал вещи и незаконно пересек границу, чтобы дебютировать в ММА, любит образы из аниме и готов зажигать в казахстанской лиге