Казахстан потратил 248 миллионов тенге на участие в Олимпиаде-2022. Страна не завоевала ни одной медали

Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков рассказал о затратах на Олимпиаду-2022, где казахстанцы не завоевали ни одной медали.

– Непосредственно на участие в Олимпийских играх в Пекине – 248 миллионов тенге, из которых 107 миллионов оплачено компании Air Astana за предоставление чартера.

По непосредственной подготовке национальных сборных команд к Олимпийским играм затраты составляют 789 миллионов тенге. В УТС и в соревнованиях участвовали 234 спортсмена и тренера. Средняя затрата составляет 15 миллионов тенге на одного участника.

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