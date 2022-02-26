Минкультуры и спорта РК Абаев о результатах ОИ-2022: «Уволить придется пять-шесть тренеров. За итоги отвечает тренер, правильно же?»

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев прокомментировал результаты Казахстана в зимних ОИ в Пекине.

— Уволить придется пять-шесть тренеров. За итоги отвечает тренер, правильно же? Если человек два-три года работает, но нет достижений. Если с 10-летним стажем тренеры, у которых подопечные ни разу не достигли побед. Я думаю, от таких специалистов и ожидать нечего. Пусть лучше новые люди придут.

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