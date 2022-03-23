Непобежденный боксер из Казахстана Заурбек проведет защиту титула против грозного мальтийца

Казахстанский боксер Султан Заурбек (12-0, 8 КО) проведет свой следующий бой 15 апреля в Лондоне (Великобритания).

По информации известного инсайдера Дэна Рафаэля, соперником Заурбека станет представитель Мальты Хайтхем Ламуз (17-1, 7 КО). На кону будет стоять принадлежащий Заурбеку титул чемпиона WBO European во втором полулегком весе.

Свой предыдущий бой казахстанец провел в декабре в Алматы — в нем он одержал победу техническим нокаутом над британцем Райаном Уилером (16-2-1, 0 КО).

Что касается Ламуза, то для него это будет первый поединок с декабря 2020 года — в своем последнем выступлении мальтиец единогласным решением судей победил в Риме (Италия) местного боксера Марио Альфано (15-3-1, 4 КО) и выиграл титул чемпиона Европы по версии EBU. Однако после боя Ламуз сдал положительный допинг-тест, в результате чего титул был объявлен вакантным — официальный итог боя остался без изменений.

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