Канат Ислам потерпел первое поражение в карьере

В США прошло возвращение казахстанского бойца Каната Ислама на ринг, однако оно было не удачным.

Канат проиграл решением судей британцу Джимми Келли, который по итогам поединка стал обладателем пояса WBO Global.

Это поражение стало первым при 29 победах в профи карьере казахстанца.

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