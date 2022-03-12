Алимханулы получил в соперники непобежденного британца

Теги WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

WBO санкционировала бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) и британца Дэнни Дигнума (14-0-1, 8 КО).

Организация постановила командам Алимханулы и Дигнума договориться о бое за титул временного чемпиона мира в среднем весе.

Cторонам дается десять дней для достижения соглашения. Если боксеры не договорятся, будут назначены промоутерские торги с минимальной ставкой в 200 тысяч долларов. 

Дэнни Дигнум является чемпионом Европы в среднем весе по версии WBO и занимает пятое место в рейтинге организации. Алимханулы находится на второй строчке рейтинга WBO в среднем весе. 

 

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