Камшыбек Кункабаев оказался тяжелее соперника перед боем за титул WBA Gold

Завтра, 25 марта, в Алматы пройдет большой боксерский турнир, в главном бою которого сойдутся казахстанец Камшыбек Кункабаев и узбек Фаррух Джураев. На кону будет стоять титул WBA Gold, которым владеет Кункабаев.

Сегодня прошла официальная церемония взвешивания, на которой казахстанец показал 91 кг, а его соперник -90,9 кг.

В соглавном событии вечера казахстанец Рай Сейтжанов (9-0, 6 КО) в бою за титул молодежного чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе сойдется с мексиканцем Хосе Масиасом Энрике (15-0-2, 7 КО).

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