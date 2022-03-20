У Кункабаева сменился соперник

Камшыбек Кункабаев (4-0, 3КО) 25 марта проведет первую защиту титула WBA gold.

Его соперником должен был стать боксер из ЮАР Джонни Мюллер. Однако из-за травмы он снялся за несколько дней. Ему на замену вышел представитель Узбекистана Фаррух Джураев (6-5-1, 2 КО).

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