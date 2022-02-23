Камшыбек Кункабаев проведет защиту титула в Алматы

Экс-капитан сборной Казахстана по боксу, непобежденный на профи-ринге Камшыбек Кункабаев (4-0, 3 КО) проведет первую защиту пояса WBA Gold.

Его соперником станет представитель ЮАР Джонни Мюллер (23-9-2, 14 КО).

Бой пройдет 25 марта в Алматы. Помимо Кункабаева в турнире выступит еще ряд ярких казахстанских боксеров, в числе которых Султан Заурбек, Рай Сейтжанов и другие.

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