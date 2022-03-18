Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы проведет бой с чемпионом мира по версии WBA Давидом Морраллом (6-0, 5 КО).

Айдос вместе с командой готовится в США, являясь одним из спарринг-партнеров Сауля «Канело» Альвареса. Мексиканцу также скоро предстоит бой против россиянина Дмитрия Бивола.

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