Руслан Сариев может дебютировать в поп-ММА

Казахстанский боец ММА, претендент на титул лиги Eagle FC Руслан Сариев может провести следующий бой в лиге поп-ММА Ruh.

Об этом на своей странице в Inastagram написал казахстанский журналист Андрей Неклюдов.

Руслан свой последний бой проиграл Мансури Малачиеву в битве за титул лиги Хабиба, после чело пока не выступал.

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